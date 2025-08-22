حقيبة الموت.. حكاية طفل تركه والده "رهينة" مقابل جرعة آيس في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

رائحة كريهة تسللت إلى أنوف المارة في أحد الشوارع بمنطقة كرداسة، دفعتهم إلى التوقف أمام حقيبة ملقاة بجانب الطريق. الفضول امتزج بالذعر، وعندما اقترب أحدهم وفتح الحقيبة، انكشفت المأساة: "جثة طفل صغير في حالة تعفن كامل".

ما إن شاهد المتواجدون للجثة، أُبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور، وسرعان ما تحولت المنطقة إلى مسرح تحقيقات، وكاميرات المراقبة بدأت تكشف الخيوط واحدة تلو الأخرى، حتى وصلت أصابع الاتهام إلى رجل مسجل خطر وعشيقته، لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في هوية القاتل، بل في الأب نفسه.

تحريات المباحث كشفت أن والد الطفل، الغارق في إدمان مخدر الآيس، لم يجد مالًا لسداد ثمن "الكيف". فقرر أن يترك فلذة كبده رهينة لدى تاجر المخدرات، في انتظار أن يسدد ما عليه.

الأب خرج من المكان بلا اكتراث، تاركًا طفله الذي لم يتجاوز الخامسة، وحيدًا في بيت غريب بين أيدي ذئاب بشرية.

لم يحتمل الطفل الغياب المفاجئ لوالده، وانفجر في بكاء متواصل، فما كان من تاجر المخدرات إلا أن تناول قطعة خشبية، وضربه على رأسه بعنف لإسكاته. الضربة كانت قاتلة.. وسقط الصغير بلا حراك.

في لحظة رعب، اتفق القاتل مع عشيقته على التخلص من الجثة. لفّاها داخل حقيبة، وألقياها في الشارع.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين اللذين اعترفا بتفاصيل الجريمة كاملة، فيما جرى ضبط الأب الذي أقر بجريمته الأبشع من القتل؛ تخلى عن طفله في صفقة شيطانية من أجل جرعة مخدر، كاشفًا أنه أنجبه من زواج عرفي ولم يستخرج له شهادة ميلاد.