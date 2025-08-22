إعلان

الداخلية تقتحم "حدائق الشيطان".. ضبط أطنان مخدرات بـ800 مليون جنيه في مزرعة بالإسماعيلية

03:53 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الاستباقية لملاحقة تجار المخدرات بالإسماعيلية، وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط مزرعة ضخمة للمخدرات.

وكشفت التحريات أن تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة استغل قطعة أرض بالظهير الصحراوي بمركز شرطة القنطرة شرق لزراعة نبات الهيدرو المخدر والتخفي عن أجهزة الأمن تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب استهداف المزرعة، تم ضبط القائم عليها عنصر جنائي شديد الخطورة، وضبط 13 طنًا من مخدر الهيدرو، منها 8 أطنان نبات كامل النمو و5 أطنان مخزنة سرًا، بالإضافة إلى 145 كيلو جرامًا من الحشيش.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 795 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين، مع التنسيق لإغلاق المزرعة ومتابعة أي نشاط مشتبه فيه بالمنطقة.

أجهزة الأمن تجار المخدرات مزرعة مخدر هيدرو حشيش
