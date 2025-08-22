إعلان

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي وضبط 400 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة

02:02 م الجمعة 22 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

كتب - عاطف مراد:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، في إطار خطتها الشاملة لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن نتائج بارزة تمثلت في ضبط 400 قضية مخدرات متنوعة، وضبط 191 قطعة سلاح ناري بحوزة متهمين.

كما نجحت القوات في تنفيذ 83,221 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت قضايا جنائية، وأحكامًا مدنية، وأخرى متعلقة بالشيكات.

وتستهدف هذه الجهود مواجهة أعمال البلطجة، والتصدي لحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، إلى جانب تعزيز السيطرة الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وزارة الداخلية مديريات الأمن الخارجين عن القانون
