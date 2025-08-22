المرور يحرر 896 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم

كتب - عاطف مراد:

كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام قائدي المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 896 مخالفة لعدم تركيب الملصق المقرر.

ويهدف الملصق الإلكتروني إلى تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، فضلًا عن تسجيل المخالفات بطريقة موحدة على مستوى الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساهم الملصق في ضبط السيارات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عبر المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، إضافةً إلى سرعة تحديد وضبط السيارات المُبلغ بسرقتها من خلال إدراجها إلكترونيًا.