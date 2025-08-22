كتب - عاطف مراد:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم التهريب عبر المنافذ المختلفة، من خلال إحكام السيطرة الأمنية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية بارزة، حيث تم ضبط 6 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 3 قضايا تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.

كما جرى ضبط 3,097 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 54 قضية في مجال الأمن العام، بالإضافة إلى تنفيذ 306 أحكام قضائية متنوعة، فضلًا عن ضبط قضية تزوير مستندات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الجريمة.