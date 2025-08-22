ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة



واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.