إعلان

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

12:23 م الجمعة 22 أغسطس 2025

تجار العُملة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية جرائم الاتجار النقد الأجنبي قطاع الأمن العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان