كثافات في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة.. النشرة المرورية

كتب- محمد الصاوي:

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس زحامًا مروريًا، تزامنًا مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، ما تسبب في تباطؤ حركة السيارات وظهور كثافات مرتفعة في معظم الطرق السريعة والصحراوية والزراعية.

وشهد كوبري أكتوبر زحامًا في الاتجاهين، خاصة أمام القادم من الجيزة باتجاه وسط البلد، وكذلك من ميدان التحرير إلى مدينة نصر، وامتد الزحام إلى محور النصر حتى المنصة، مع بطء في حركة السيارات بشوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة حتى الطريق الدائري.

سجل شارع الهرم الرئيس تباطؤًا في الحركة المرورية، كما ظهرت كثافات مرورية ممتدة من شارع العشرين وحتى الطالبية، بالإضافة إلى كثافات مرتفعة في الاتجاه المؤدي إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل من منطقة الطوابق حتى العشرين، وكثافات بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى بولاق وإمبابة.

وسُجل تباطؤ على محور صفط اللبن في الاتجاه القادم من الدائري إلى شارع السودان، وعلى كوبري عباس والجامعة وكوبري الجيزة المعدني، وامتدت الكثافات بميدان النهضة إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، بينما شهد محور عرابي ازدحامًا متوسطًا في الاتجاه القادم من الأقاليم نحو المهندسين، مع تباطؤ بسبب أعمال إصلاحات بكوبري أحمد عرابي.

ورُصد زحام مروري على طريق الأوتوستراد للقادم من حلوان إلى المعادي والمقطم، وظهرت كثافات من منطقة بين الجبلين حتى 15 مايو نتيجة زيادة سيارات النقل، كما تباطأت الحركة نحو شارعي عباس العقاد والطيران، وسُجلت كثافات أعلى دائري المرج من نفق السلام إلى الطريق الزراعي فالأقاليم، وكذلك بصلاح سالم والطيران أمام الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

