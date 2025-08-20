إعلان

قرار قضائي بشأن المتهم بقتل شاب بعدة طعنات في المعصرة

10:11 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

قرار قضائي بشأن المتهم بقتل شاب بعدة طعنات في المع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي جنح المعصرة، تجديد حبس المتهم بقتل الشاب "أحمد ع." بطعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض "كتر"، بسبب تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وصديقه.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقى أجهزة الأمن بقسم شرطة المعصرة بلاغًا بوقوع مشاجرة، ومقتل شاب في العقد الثاني من عمره.

بإجراء التحريات تبين مقتل الشاب "أحمد ع." على يد آخر بعدة طعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض "كتر"، بسبب تدخل المجني عليه لفض شجار بين المتهم وصديقه لوجود خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم في والواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قسم شرطة المعصرة مشاجرة جريمة قتل المتهم بقتل شاب بعدة طعنات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان