قرار قضائي بشأن المتهم بقتل شاب بعدة طعنات في المعصرة

قرار قضائي بشأن المتهم بقتل شاب بعدة طعنات في المع

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي جنح المعصرة، تجديد حبس المتهم بقتل الشاب "أحمد ع." بطعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض "كتر"، بسبب تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وصديقه.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقى أجهزة الأمن بقسم شرطة المعصرة بلاغًا بوقوع مشاجرة، ومقتل شاب في العقد الثاني من عمره.

بإجراء التحريات تبين مقتل الشاب "أحمد ع." على يد آخر بعدة طعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض "كتر"، بسبب تدخل المجني عليه لفض شجار بين المتهم وصديقه لوجود خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم في والواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.