محامي طارق ريحان يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بابتزاز موكله

05:08 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

الفنان طارق ريحان

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات الجيزة، لمرافعة محامي الفنان طارق ريحان في محاكمة المتهم بابتزازه بنشر فيديوهات خادشة حصل عليها دون وجه حق مقابل مبالغ مالية.

وانضم محامي الفنان طارق ريحان إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وتمسك باعترافات المتهم أمام هيئة المحكمة.

كما طلب محامي الفنان طارق ريحان بمليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة ابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب، وهو الحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء تلك الأمور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان الفنان طارق ريحان قد حرر بلاغًا اتهم فيه أحد الأشخاص بسرقة مقاطع فيديو خاصة من هاتفه المحمول، واستخدامها في تهديده وابتزازه ماليًا مقابل عدم نشرها، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للمحاكمة.

