الداخلية تكشف ملابسات فيديو إشعال النيران في سيارتين بدمياط

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله صاحبه قيام أشخاص بإضرام النيران في سيارتين ملكه ولاذوا بالفرار بدمياط.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري، تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغًا بنشوب حريق في سيارتين "ملاكي" مملوكتين لأحد الأشخاص وزوجته، أثناء توقفهما أمام العقار محل سكنهما. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأسفر عن احتراق إحدى السيارتين بالكامل وتضرر الأخرى جزئيًا.

أسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة دمياط). وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، حيث قاموا بإشعال النيران في السيارة الخاصة بطليقة أحدهم (زوجة المجني عليه الحالي) لخلافات بينهما، وذلك عن طريق سكب مادة مشتعلة عليها، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وامتداد النيران للسيارة الثانية. كما استخدم الجناة سيارة مملوكة لوالد أحدهم أثناء التنفيذ، وتم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.