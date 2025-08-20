بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد

كتب- علاء عمران:

نظمت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية التي تعكس رسالة الأمن في خدمة المجتمع.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور