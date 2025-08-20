إعلان

بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد

12:32 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

التبرع بالدم

كتب- علاء عمران:
نظمت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية التي تعكس رسالة الأمن في خدمة المجتمع.
