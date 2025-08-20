

كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخص بإجراء مكالمة هاتفية إباحية والإدعاء بكونه أحد مساعدي وزير الداخلية.

أكد المصدر، أن ذلك الفيديو مفبرك وغير صحيح ويعتمد على بعض البيانات والصور المستقاة من مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أنه لا يوجد أيا من مساعدي الوزير بهذا الاسم.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الشعب المصري، مؤكدا أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.