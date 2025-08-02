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اليوم.. نظر دعوى تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويًا

03:00 ص السبت 02 أغسطس 2025

مجلس الدولة

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كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بتصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويًا.

وكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى يطالب خلالها بإلزام وزارة التربية والتعليم بإجراء تصحيح يدوي لأوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة، وذلك لضمان الدقة والشفافية في رصد الدرجات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، وحتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

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مجلس الدولة التصحيح اليدوي امتحانات الثانوية العامة
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