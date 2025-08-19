تمهيدًا للتصريح بدفنه.. النيابة تُناظر جثمان والد محمد الشناوي

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر مناظرة لجثمان والد محمد الشناوي، حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر، داخل ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي، عقب مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات.

وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، حيث تبين أنه للمتوفى السيد محمد الشناوي جمعة، 70 عامًا، مقيم بمركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، ووالد الحارس الدولي محمد الشناوي مصاب بعدة إصابات في الرأس ومختلف أنحاء الجسد.

وكشف مصدر أمني تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بطريق الواحات مساء الثلاثاء.

قال المصدر إن سيارة ملاكي تقل والد الشناوي كانت تسير بالطريق المشار إليه اتجاه الواحات اختل توازن سائقها وانقلابها بعد الكيلو 292.

أضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي ويدعى السيد محمد الشناوي 70 عاما مقيم مركز الحامول كفر الشيخ لافتا إلى نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

اقرأ أيضًا:

52 تذكرة هيروين تقود "حلاق ترعة زنين" إلى السجن المؤبد

"سم في الطعام وحرق الجثة".. لماذا تخلصت "فاطمة" من زوجها في الجيزة؟

مصرع والد الشناوي في حادث بطريق الواحات.. ومصدر يكشف التفاصيل