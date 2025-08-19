مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

كتب - محمد شعبان:

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية مساء الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع إن معلومات وردت باتخاذ عناصر إجرامية وكرًا بقرية الحصة لتجارة المخدرات، لافتا إلى إيفاد مأمورية داهمت البؤرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أوضح المصدر أنه فور اقتراب القوات بادل المتهمون بإطلاق النار صوب الشرطة التي بادلتهم إطلاق الرصاص مما أسفر عن مصرع 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وذخيرة وكمية من المواد المخدرة.

في سياق آخر، أصيب شخصان في انفجار خرطوم أسطوانة بوتاجاز بقرية نقباس مركز بنها وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق.