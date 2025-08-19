إعلان

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

08:34 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

رجال الأمن يداهمون بؤرة إجرامية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية مساء الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع إن معلومات وردت باتخاذ عناصر إجرامية وكرًا بقرية الحصة لتجارة المخدرات، لافتا إلى إيفاد مأمورية داهمت البؤرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أوضح المصدر أنه فور اقتراب القوات بادل المتهمون بإطلاق النار صوب الشرطة التي بادلتهم إطلاق الرصاص مما أسفر عن مصرع 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وذخيرة وكمية من المواد المخدرة.

في سياق آخر، أصيب شخصان في انفجار خرطوم أسطوانة بوتاجاز بقرية نقباس مركز بنها وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مأمورية مداهمة أمنية طوخ القليوبية الأمن العام الشرطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان