الداخلية تكشف كواليس فيديو أسوان المثير للجدل

القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الشرطة يحمل سلاح نارى بالتعدى على الأهالى بأسوان.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم"، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2024/10/19 نشبت مشاجرة بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، تدخل على إثرها فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو وقام بالسيطرة على الموقف وتحفظ على الطرفين والأسلحة النارية وقام بتسليمهما لمركز الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.

ويأتى ذلك فى إطار مواصلة الجماعة الإرهابية إعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة وإختلاق الأكاذيب ومحاولاتها النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.