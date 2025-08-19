سيارة بدون رخصة تتسبب في إصابة شخصين ببني سويف

القاهرة - مصراوي:

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بشخصين يستقلان دراجة نارية ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة الفشن ببنى سويف بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية نتج عنها إصابة قائد الدراجة النارية ومرافقيه ولاذ قائد السيارة بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" ومالكتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وقائدها (صديق ابن مالكة السيارة "لا يحمل رخصة قيادة" وبرفقته نجل مالكة السيارة)

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة دون قصد لعدم إجادته القيادة وبمواجهة مالكة السيارة أقرت بقيام ابنها بقيادة السيارة صحبة صديقه بعلمها بقصد التنزه وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.