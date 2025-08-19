تفاصيل العثور على جثة طفل داخل جوال بكرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة شمال الجيزة الكلية التحقيقات في واقعة العثور على جثة طفل داخل جوال مُلقى على جانب الطريق بمدينة كرداسة.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب وتوقيت الوفاة وظروفها وملابساتها، مع تكليف أجهزة الأمن بسرعة التحري لتحديد هوية الطفل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بلاغًا ورد لمركز شرطة كرداسة من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جسم غريب تنبعث منه رائحة كريهة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجوال يحتوي على جثة طفل يبلغ من العمر نحو 13 عامًا، وعليها علامات تعفن، مما يشير إلى أن الوفاة مر عليها عدة أيام.

وأمرت النيابة بتشكيل فريق بحث جنائي موسع لكشف غموض الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.