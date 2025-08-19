دعاء تقاضي زوجها أمام المحكمة: "غيران من نجاح بابا"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "دعاء.ع"، 29 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها، مبررة ذلك بالقول: "ولع في محل أبي بالشماريخ.. والسبب أنه غيور منه بسبب بيع صفقة خشب كبيرة خلال الشهر".

تروي الزوجة تفاصيل قصتها: قبل ثلاث سنوات، حينما تزوجت من زوجها بعد قصة حب، ظنت أنه سيكون سندها وداعمها. تقول دعاء: "كنت فاكرة أننا هنبني حياتنا سويًا، لكن اكتشفت مع الوقت أنه لديه غيرة غريبة، ليس فقط مني، بل من أهلي أيضًا".

وأوضحت دعاء أنها كانت تعمل مع والدها في محل لبيع الأخشاب، وكان زوجها يرفض المشاركة معهم أو مساعدتهم، بل كان دائم الانتقاد للمحل ونجاحه، مشيرة إلى أن والدها عرض عليه أكثر من مرة أن يبدأ مشروعه الخاص، لكنه كان يرفض بحجة أنه لا يريد "التقليل من نفسه وعنده محل".

وتابعت الزوجة: "الموضوع بدأ يتطور عندما زادت مبيعات المحل، وبدأ الإقبال كبيرًا من الزبائن. كنت أرجع البيت وأحكي له بفخر عن الشغل، لكنه كان يتضايق ويتخانق معي من غير سبب. مرة قال لي: أنا مش ناقص أبوكي يبقى أحسن مني".

وتروي دعاء تفاصيل يوم الواقعة قائلة: "كنت في المحل مع والدي وأخي، وفجأة وجدت زوجي واقفًا برا ومعه شماريخ. قبل أن نفهم أي شيء، ولّع في واحدة ورماها داخل المحل، فاشتعلت النيران في جزء من البضاعة. ولولا أن أخي والعمال تحركوا بسرعة، لكانت الكارثة أكبر".

وأكدت الزوجة أن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة لوالدها، بالإضافة إلى حالة الرعب التي أصابت الجميع، لافتة إلى أن زوجها بعد الحادثة لم يظهر أي ندم، بل برر فعلته بأنها "دروس لتبعدي عن الشغل مع أبوك وتخليكي لبيتك".

وأضافت: "لا أستطيع أن أعيش مع شخص يرى أهلي أعداءه، ويؤذيهم لمجرد أنه غيور. هذا ليس زوجًا ولا أمانًا". مشيرة إلى أن حياتها معه أصبحت مستحيلة بعد تكرار تصرفاته العدوانية وتهديداته المستمرة.

وتختتم الزوجة حديثها قائلة: "مش قادرة أرجع البيت، مش عايزة أكمل حياتي مع شخص لا أثق فيه، ولا يحب أهلي. وبعد رفضه الطلاق بالود، تركته يفكر كما يشاء، وبعد عدة شهور ذهبت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع ضده".

حملت الدعوى رقم 3410 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)