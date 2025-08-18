إعلان

والد هدير عبد الرازق عن الفيديو المنسوب لها: "معرفش حاجة وسنقاضي أي حد ينشره"

07:53 م الإثنين 18 أغسطس 2025

هدير عبد الرازق

كتب ـ رمضان يونس:

علق محمد عبد الرازق والد البلوجر هدير عبد الرازق، على أزمة تداول فيديو جديد منسوب لابنته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال والد هدير عبدالرازق، في تصريح خاص لمصراوي، إنه لا يعلم الشخص المسئول عن نشر هذا الفيديو المتداول مؤخرا، مضيفا أن ابنته وكلت محامي لتقديم بلاغ رسمي ضد الصفحات التي تداولته.

وكشف عن نيته للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من يساهم في نشر الفيديو معقبًا: "منعرفش حاجة عن الفيديو ده.. عاقبوا اللي نشروا .. وأي حد هينزل فيديو لبنتي هقاضيه".

و تقدّم وكيل البلوجر هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو منسوب لها، في محاولة لإثارة الجدل من جديد عقب الفيديو الذي سبق وأن نشرته منذ شهر بشأن واقعة اعتداء طليقها عليها.

وحمل البلاغ رقم 1316230 عرائض النائب العام، وهو قيد التحقيق والفحص حاليًا أمام النيابة الاقتصادية.

وتضمّن البلاغ اتهامات بارتكاب جرائم اصطناع فيديوهات والتزييف ونسبها زورًا إلى موكلته، فضلًا عن تعمد إزعاجها، والطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات، إضافة إلى استغلال برامج معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، بما يمس بسمعتها واعتبارها.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد تداولوا مؤخرًا مقطع فيديو جديدًا منسوبًا إلى "هدير عبد الرازق"، ما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي ضد ناشريه، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

