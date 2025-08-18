قرارات من النيابة بشأن البلوجر "لي لي" المتهمة بنشر مقاطع خادشة

كتب- أحمد عادل:

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 4 هواتف محمولة ضُبطت بحوزة البلوجر المعروفة باسم "لي لي"، وإرسال المقاطع الخاصة بها للفحص الفني.

كما قررت النيابة عرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيها المواد المخدرة من عدمه، بعد ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزتها.

وقررت جهات التحقيق حبس "لي لي" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب ألقت القبض على المتهمة، بعد تداول فيديوهات لها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.

وبتفتيشها، عُثر بحوزتها على 4 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي"، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتها، أقرت بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، واعترفت بنشر المقاطع المشار إليها لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.