الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات متنوعة خلال 24 ساعة في المنافذ

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا في مختلف المجالات.

تم ضبط 3 قضايا تهريب بضائع، وقضيتين في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة. كما تم ضبط 3,249 مخالفة مرورية متنوعة، و41 قضية أمن عام، وتنفيذ 248 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بالإضافة إلى 4 قضايا تتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.