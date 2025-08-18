إعلان

ضبط متهم بالمنيا لقيامه بالنصب والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

11:24 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

سجن - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا لممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهم – وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة – بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال ذلك في الاستيلاء على بيانات بطاقات العملاء وسحب أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكابه الوقائع المشار إليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

متهم النصب بطاقات الدفع الإلكتروني وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أنت أعظم إنجازاتي".. آخر ما كتبته لاعبة الجودو دينا علاء لزوجها قبل مقتلها- فيديو وصور
طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار
فيديو.. ليبي يطلق أسده على عامل مصري ويثير غضبا واسعا