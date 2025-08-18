كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا لممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهم – وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة – بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال ذلك في الاستيلاء على بيانات بطاقات العملاء وسحب أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكابه الوقائع المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.