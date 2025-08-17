إعلان

مباحث الآداب تضبط أجنبية تدير شقتها للأعمال المنافية بالتجمع

12:45 م الأحد 17 أغسطس 2025

قبض -ارشيفية

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية اليوم القبض على سيدة أجنبية بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.

وبحسب بيان الوزارة: وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بأن الأجنبية تدير مسكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي دون تمييز.

بتقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها شخص وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث الآداب القاهرة التجمع أعمال منافية للآداب
