إنقاذ شخص تعطل به مصعد داخل مول بالمنوفية

كتب - علاء عمران:

أنقذ رجال الدفاع المدني شخصًا احتجز داخل مصعد بأحد المولات بدائرة مركز شرطة السادات محافظة المنوفية.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتبين أن عطلاً فنيًا تسبب في توقف المصعد أثناء وجود أحد المواطنين داخله وتمكنت القوات من استخراجه دون تعرضه لأي إصابات.

ولاقت سرعة الاستجابة إشادة من المواطن، الذي توجه بالشكر للأجهزة الأمنية على حسن التعامل مع الموقف وإنهاء الواقعة بأمان.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تتعلق بأمن وسلامة المواطنين.

