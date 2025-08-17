5 حالات اختناق إثر 3 حرائق في القاهرة والجيزة

كتب - محمد شعبان:

شهدت القاهرة والجيزة خلال الساعات الأولى من صباح الأحد 3 حرائق متفرقة استنفرت قوات الحماية المدنية، وأسفرت عن إصابة عدة أشخاص باختناق دون وقوع وفيات.

في منطقة مساكن الهايكستب دائرة قسم النزهة، اندلع حريق في الطابقين الثاني والثالث داخل عقار مكون من 4 طوابق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المبنى، وأسفر الحادث عن حالتي اختناق جرى إسعافهما سريعًا.

وفي الحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر مجاورة 5، نشب حريق داخل مصعد بأحد العقارات المكونة من 5 طوابق. سيارات الإطفاء انتقلت إلى المكان وتمت السيطرة الكاملة على الحريق، مع تسجيل حالة اختناق واحدة بين السكان جرى التعامل معها.

أما البلاغ الثالث فكان في شارع الأربعين بعرب المعادي، حيث اشتعلت النيران في الطابق الحادي عشر من عقار سكني مكون من 13 طابقًا. قوات الإطفاء دفعت بسيارتين وتمكنت من السيطرة على الموقف دون تسجيل إصابات.