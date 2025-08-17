إعلان

إصابة 13 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بمنشأة القناطر

09:50 ص الأحد 17 أغسطس 2025

انقلاب سيارة نصف نقل

كتب - محمد شعبان:

أصيب 13 عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بطريق (المناشي - الخطاطبة) بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل محطة أبو غالب بدائرة المركز.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة نصف نقل تقل مجموعة من العمال اتجاه الخطاطبة، مما أسفر عن إصابة 13 عاملا نقلوا إلى مستشفى مبارك للعلاج.

وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

