كتب- رمضان يونس:

اندلع حريق هائل داخل مخزن مواسير بلاستيكية في منطقة بولاق أبو العلا بالقرب من سوق الترجمان، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، كما فُرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

كما قامت الأجهزة المعنية بفصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة لتسهيل مهمة رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومحاصرته من جميع الاتجاهات.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ6 سيارات إطفاء و4 خزانات مياه لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت إخطارًا باندلاع حريق في مخزن مواسير بلاستيكية بمنطقة بولاق أبو العلا، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة من الموقع. وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث يواصل رجال الحماية جهودهم لإخماد النيران.

