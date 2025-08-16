كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بين طرفين بالقليوبية استخدم خلالها أحدهم سلاحًا أبيض لترهيب الآخر.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بالواقعة، وتم تحديد وضبط طرفي المشاجرة: الطرف الأول (3 سائقين) بحوزة أحدهم سلاح أبيض، والطرف الثاني (سائق)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف على أولوية المرور بمركبات "التوك توك"، وتعدى خلالها الأطراف على بعضهم البعض دون وقوع إصابات.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

