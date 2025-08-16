كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بإشهار سلاح أبيض واتهامه بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) عُثر بحوزته على فرد خرطوش، ولم يُضبط معه أي مواد مخدرة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)