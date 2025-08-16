إعلان

فيديو صادم.. عاطل يشهر سلاحًا أبيض بالقليوبية والداخلية تكشف ملابسات الواقعة

02:06 م السبت 16 أغسطس 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بإشهار سلاح أبيض واتهامه بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) عُثر بحوزته على فرد خرطوش، ولم يُضبط معه أي مواد مخدرة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سلاح أبيض المواد المخدرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مولود كل16.7 ثانية.. الإحصاء: عدد سكان مصر يرتفع إلى 108 ملايين نسمة
أحمد آدم لمجدي الجلاد: أنا نجم من 25 سنة.. وهذه أسرار اختفائي