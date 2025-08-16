إعلان

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 544 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

12:31 م السبت 16 أغسطس 2025

ارتداء الخوذة

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 544 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

ارتداء الخوذة الدراجات النارية
