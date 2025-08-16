إعلان

خلاف على زواج سيدة.. الحكم على سائق قتل شابًا في بولاق الدكرور

04:00 ص السبت 16 أغسطس 2025

محكمة جنايات الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم، حكمها على سائق متهم بقتل شاب إثر مشاجرة بينهما بسبب خلاف على زواج سيدة في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور.

تعود تفاصيل الواقعة إلى الدعوى رقم 4904 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم "أبو بكر.ع"، سائق، تهمة قتل المجني عليه "محمد ياسر" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة قرن غزال".

وأوضحت التحقيقات أن خلافات سابقة نشبت بين الطرفين بسبب رغبتهما في الزواج من سيدة مطلقة، ما أدى إلى احتدام المشادة بينهما قبل الواقعة بيوم. وفي يوم الحادث، تجدد الشجار بينهما، فانصرف المجني عليه ثم عاد ليجد المتهم في انتظاره حاملاً السلاح الأبيض، وباغته بطعنات نافذة في أماكن قاتلة بجسده، تسببت في وفاته في الحال، وفق ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

وأشارت تحريات البحث الجنائي إلى أن المتهم أقدم على فعلته بدافع الانتقام وإزاحة منافسه، بينما أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة طعنية نافذة بالصدر أحدثتها أداة حادة.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لتفصل المحكمة في القضية اليوم.

