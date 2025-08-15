بعد ضبطه.. مصدر يكشف مصير صاحب فيديو المتحف المصري الكبير

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر مطلع إن الجهات المختصة لم تصدر بعد أي قرار بإخلاء سبيل "ع.خ" المتهم بنشر فيديو ترويجي للمتحف المصري الكبير صنعه من خلال الذكاء الاصطناعي.

أوضح المصدر أن مأمورية من مباحث تكنولوجيات المعلومات ألقت القبض على الشاب وأودعته قسم شرطة الهرم انتظارًا لنتيجة التحقيقات.

وظهر خلال الفيديو عدد من الشخصيات الهامة في مجالات الفن وكرة القدم المصريين والعالميين يحتفلون -افتراضيًا- بافتتاح المتحف المصري الكبير.

بدورها، نفت وزارة السياحة والآثار صلتها بمقطع الفيديو مؤكدة أنه لا يمثل إعلانا رسميا باحتفالية افتتاح المتحف المقرر افتتاحه الأول من نوفمبر المقبل.