إعلان

3 طرق سهلة وسريعة لاستخراج شهادة الميلاد في دقائق

10:32 م الجمعة 15 أغسطس 2025

استخراج شهادة ميلاد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أصبحت إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة في مصر أكثر سهولة وسرعة من أي وقت مضى، بعد أن وفرت وزارة الداخلية وسائل متعددة لإنجاز الخدمة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر الوقت والجهد.

ويمكن الحصول على الشهادة حاليًا عبر ثلاث طرق رئيسية:

1- من مكاتب السجل المدني

يستطيع المواطن التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني، وتقديم طلب رسمي لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة، واستلامها خلال دقائق معدودة.

2- عبر الماكينات الذكية

نشرت وزارة الداخلية ماكينات إلكترونية ذكية في عدد من المواقع، تتيح استخراج شهادة الميلاد بشكل فوري، بعد إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم.

3- من خلال الخدمات الإلكترونية

تتيح بوابة "مصر الرقمية" خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين، عبر تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار الخدمة من قائمة "الأحوال المدنية"، وملء البيانات بدقة، وسداد الرسوم إلكترونيًا، مع إمكانية اختيار توصيل الشهادة إلى المنزل.

تأتي هذه التسهيلات في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شهادة الميلاد استخراج شهادة ميلاد شهادة الميلاد المميكنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان