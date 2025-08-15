3 طرق سهلة وسريعة لاستخراج شهادة الميلاد في دقائق

أصبحت إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة في مصر أكثر سهولة وسرعة من أي وقت مضى، بعد أن وفرت وزارة الداخلية وسائل متعددة لإنجاز الخدمة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويوفر الوقت والجهد.

ويمكن الحصول على الشهادة حاليًا عبر ثلاث طرق رئيسية:

1- من مكاتب السجل المدني

يستطيع المواطن التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني، وتقديم طلب رسمي لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة، واستلامها خلال دقائق معدودة.

2- عبر الماكينات الذكية

نشرت وزارة الداخلية ماكينات إلكترونية ذكية في عدد من المواقع، تتيح استخراج شهادة الميلاد بشكل فوري، بعد إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم.

3- من خلال الخدمات الإلكترونية

تتيح بوابة "مصر الرقمية" خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين، عبر تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم اختيار الخدمة من قائمة "الأحوال المدنية"، وملء البيانات بدقة، وسداد الرسوم إلكترونيًا، مع إمكانية اختيار توصيل الشهادة إلى المنزل.

تأتي هذه التسهيلات في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.