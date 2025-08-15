إعلان

كواليس فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض في المطرية

06:15 م الجمعة 15 أغسطس 2025

طرفا المشاجرة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء بدون إصابات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة المطرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول وابنيه بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض وطرف ثان شخصان جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب اعتراض الطرف الثانى على جلوس أحد أفراد الطرف الأول أمام مدخل العقار الخاص به تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.

المشاجرة القاهرة فيديو المطرية
