ضبط مليون قطعة أدوات كهربائية مقلدة بالقليوبية

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لجرائم الغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مصنعين ومخزن غير مرخصين بمحافظة القليوبية.

وأسفرت المداهمات، عقب تقنين الإجراءات، عن ضبط مصنع ومخزن بدائرتي قسمي شرطة ثان شبرا الخيمة والخانكة، بداخلهما 1,184,993 قطعة أدوات كهربائية متنوعة، بين منتج نهائي ومستلزمات إنتاج، تحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشة بدون تفويض من أصحاب الحقوق.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص" في شبرا الخيمة، بداخله 51 ألف متر أسلاك مجهولة المصدر، و7.725 طن مستلزمات إنتاج، و2,452 قطعة مستلزمات تعبئة، و2,200 عبوة فارغة، و4,600 ملصق تغليف مقلد، إضافة إلى 7 ماكينات تستخدم في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.