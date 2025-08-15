إعلان

المرور: سحب 890 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

02:00 م الجمعة 15 أغسطس 2025

الملصق الإلكتروني (5)

كتب - علاء عمران:

سحبت أجهزة وزارة الداخلية 890 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة في 30 مارس الماضي.

وأكدت الوزارة استمرار وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني كخطوة أساسية لتطبيق منظومة مرورية متكاملة، مع إتاحة إمكانية طلب التركيب وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر.

كما تستمر وحدات المرور في العمل حتى الخامسة مساءً بجانب الفترة الصباحية، لتيسير إجراءات التركيب.

