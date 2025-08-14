إعلان

النيابة تستدعي المتهمين في واقعة مطاردة "فتيات أكتوبر" على طريق الواحات

07:43 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتب-رمضان يونس:

استدعت نيابة أول وثالث أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، المتهمين في واقعة مطاردة فتيات أكتوبر على "طريق الواحات" لاستجوابهم بما جرى بالواقعة، و إجراء مواجهة بين المجني عليهن والمتهمين.

و انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع حادث مطاردة 3 سيارات لفتاة وصديقتها على طريق الواحات وذلك لتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث لكشف ما جرى.

وتستمع جهات التحقيق إلى أقوال المصابتين "نزال"، و "رنا" لكشف ملابسات ما جرى بالواقعة، بعدما تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة الموجودة داخل محطة وقود التي رصدت توقيت خروج الفتيات قبل الحادث بدقائق.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من قائدي 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة " مصابة بجرح بالجبهة، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفر الثلاث سيارات هربا.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات المشار إليها وإلقاء القبض على قائديها ومستقليها تبين أنهم 3 طلاب، وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها وتولت النيابة العامة التحقيق.

المتهمون في واقعة مطاردة فتيات أكتوبر دفاع ضحيتي مطاردة طريق الواحات واقعة طريق الواحات حادث مطاردة 3 سيارات لفتاة
