انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الأوسطي باتجاه أكتوبر

04:14 م الخميس 14 أغسطس 2025

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

شهد الطريق الأوسطي قبل النفق في اتجاه أكتوبر، اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق.

الحادث تسبب في تناثر حمولة السيارة بالكامل على الأرض، وبالتبعية تباطئت حركة المرور.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وفرق المرور إلى موقع الحادث لرفع آثار الحمولة وإعادة تسيير الحركة، كما جرى الدفع بأوناش لرفع السيارة وإزالة أي معوقات أمام المركبات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث انقلاب سيارة نقل أكتوبر انقلاب سيارة نقل
