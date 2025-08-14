علاء عمران

وجهت وزارة الداخلية ضربات استباقية للبؤر الإجرامية بمختلف المحافظات، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، من جالبي ومتجري المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام عدد من العناصر الجنائية – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا جنايات متنوعة – بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيداً للاتجار بها.

وأسفرت الحملة عن ضبط قرابة 376 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيروين، شابو)، وأكثر من مليون و250 ألف قرص مخدر ومؤثر، بالإضافة إلى 54 قطعة سلاح ناري، بينها 13 بندقية آلية، و12 بندقية خرطوش، و29 فرد خرطوش. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 116 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

