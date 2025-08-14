فيديوهات خادشة للحياء.. تفاصيل ضبط البلوجر "موري ست الكل" بالإسكندرية

كتب- أحمد عادل:

أعلنت الأجهزة الأمنية عن القبض على صانعة محتوى الشهيرة بـ"موري ست الكل" في الإسكندرية لنشرها محتوى خادش للحياء العام على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى تُدعى "موري" لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية"، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

"تحتاج 21 يوم علاج".. تفاصيل التقرير الطبي لمصابة في مطاردة فتيات طريق الواحات

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تلقي القبض على متهمي مطاردة فتيات طريق الواحات

"بعد فيديو الـ 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات

"البنت عملت حادثة".. فحص فيديو لمطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

"من الحفلات لزعيمة تجار مخدرات".. تحقيقات عصابة سارة خليفة |تغطية شاملة