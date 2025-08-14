"جمال" يطلب طلاق زوجته: "رمت تليفوني من الشباك"

كتبت - فاطمة عادل:

أقام "جمال.ع"، البالغ من العمر 35 عامًا، دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مطالبًا بإنهاء علاقته الزوجية، مبررًا ذلك بقوله: "رمت تليفوني من الشباك"، مؤكدًا أن هذا التصرف لم يكن لحظة غضب عابرة، بل نتيجة تراكمات وخلافات متكررة جعلت استمرار الحياة بينهما مستحيلاً.

وروى "جمال" تفاصيل زواجه قائلاً: "تزوجنا قبل خمس سنوات بعد خطوبة قصيرة، كنت أظن أن حياتنا ستسير بهدوء، لكنني اكتشفت أنها شديدة العصبية وتتفاعل بانفعال مع أي موقف، في البداية كنت أتجاوز المشاكل لتفادي التصعيد، لكن بمرور الوقت أصبحت الخلافات تشتعل لأتفه الأسباب."

وتابع الزوج: "كنت عائدًا من العمل متأخرًا، والهاتف بيدي، وردتني مكالمة من أحد زملائي، وعندما أجبت أمامها، بدأت تسأل: مين بيكلمك؟ وإيه الموضوع؟ حاولت أوضح إنها مكالمة شغل، لكنها اتهمتني بأنني أكلم فتاة، ومع ارتفاع صوتها، قررت إنهاء الحوار ودخلت إلى غرفتي، لكنها خطفت الهاتف من يدي، "فتحته ورمته من الشباك قدام عيني."

وأوضح "جمال": "التليفون اتكسر وكل بياناتي وشغلي ضاعوا" وعندما طالبتها بالاعتذار، ردت بأنها فعلت ذلك لتثبت لي أنني لا يجب أن أخفي عنها شيئًا، وأن الهاتف كان سببًا في كثير من المشكلات بيننا.

واختتم "جمال" حديثه قائلاً: حاولت كثيرًا حل الخلافات بيننا، لكن دون جدوى، لذا قررت اللجوء إلى المحكمة حفاظًا على كرامتي وهدوئي، وقد حملت الدعوى رقم 947 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:

"بعد فيديو الـ 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات

قرار جديد بشأن المتهمة بالتسبب في مصرع ابنها بالهرم

"البنت عملت حادثة".. فحص فيديو لمطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

قاتل جواهرجي أبو العلا "الخناجري" يطعن على الإعدام.. ماذا تقول المذكرة؟ |مستند

"من الحفلات لزعيمة تجار مخدرات".. تحقيقات عصابة سارة خليفة |تغطية شاملة