كتب- أحمد عادل:

كشفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن منشور تضمن زعم إحدى السيدات لمحاولة تخدير داخل سيارة ميكروباص باستخدام منديل به مادة مخدرة تمهيداً لاختطافها بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11 الجارى حضرت لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية إحدى السيدات "مقيمة بدائرة القسم" وقررت بأنه حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" فوجئت بسيدة تجلس بجوارها وبيدها منديل، فارتابت أن به مادة مخدرة وقامت بالاستغاثة بالسائق وتم الإمساك بها واصطحابها للقسم.

وبمناقشة المشكو فى حقها تبين أنها "مهتزة نفسياً"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

"تحتاج 21 يوم علاج".. تفاصيل التقرير الطبي لمصابة في مطاردة فتيات طريق الواحات

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تلقي القبض على متهمي مطاردة فتيات طريق الواحات

"بعد فيديو الـ 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات

"البنت عملت حادثة".. فحص فيديو لمطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

"من الحفلات لزعيمة تجار مخدرات".. تحقيقات عصابة سارة خليفة |تغطية شاملة