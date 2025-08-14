ضبط تاجر سيارات بالجيزة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل شخص أوهمه ببيع سيارة دون تنفيذ الاتفاق أو تسليمه السيارة المتفق عليها.

وبالفحص، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه تاجر سيارات "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بالقاهرة، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبيّن احتواؤهما على دلائل تؤكد ممارسته نشاطًا إجراميًا في وقائع مماثلة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

