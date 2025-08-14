كتب- أحمد عادل

كشف التقرير الطبي للفتاة المصابة في مطاردة 3 سيارات لفتيات داخل سيارة على طريق الواحات مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل تقف على جانب الطريق، عن الحالة الصحية للمصابة.

وتبين في التقرير الطبي الابتدائي إصابة المجني عليها "رنا" بجرح في الجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد نتيجة الاصطدام وتحتاج لمدة علاج أكثر من 21 يومًا، ولا حاجة لحجزها داخل المستشفى.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من (طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من قائدي 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها (طالبة " مصابة بجرح بالجبهة")، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها في حينه ( 3 طلاب ، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي ) جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.

اقرأ أيضا:

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تلقي القبض على متهمي مطاردة فتيات طريق الواحات

"بعد فيديو الـ 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات

قرار جديد بشأن المتهمة بالتسبب في مصرع ابنها بالهرم

"البنت عملت حادثة".. فحص فيديو لمطاردة 3 سيارات لـ فتاة على طريق الواحات

قاتل جواهرجي أبو العلا "الخناجري" يطعن على الإعدام.. ماذا تقول المذكرة؟ |مستند

"من الحفلات لزعيمة تجار مخدرات".. تحقيقات عصابة سارة خليفة |تغطية شاملة