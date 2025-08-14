كتب- علاء عمران:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكي" بحركات استعراضية والسماح لأحد الأشخاص بالجلوس خارج النافذة أثناء سيرها بطريق السويس بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة " سارية الترخيص" وقائدها (مقيم بالقاهرة).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة خلال احتفاله بزفاف أحد جيرانه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

