تفاصيل اتهام طالب بإشعال النار في محل "كوافير" زوجة والده بالجيزة

06:57 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، متهم بإشعال النار في محل كوافير حريمي مملوك لزوجة والده بمنطقة الطالبية.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، للوقوف على تفاصيل الواقعة، والاستماع إلى أقوال والده، لمعرفة ملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم ألقى زجاجة تحتوي على مادة حارقة داخل المحل، ما أسفر عن احتراق جزء منه، قبل أن يتمكن العمال والأهالي من إخماد النيران.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية مع زوجة والده، وادعى أنها تتعمد افتعال المشاكل بينه وبين والده.

وأمرت النيابة باستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، مع حجز المتهم لحين ورود التحريات.

