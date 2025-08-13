إعلان

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط 3 متهمين بسرقة هاتف طالب بالإكراه في الجيزة

01:26 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

المتهم

background

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام بعض الأشخاص باستيقاف أحد الطلاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالإكراه في محافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، كما أمكن تحديد هوية المجني عليه، وهو طالب يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بالجيزة. وبسؤاله، قرر أنه أثناء سيره بأحد شوارع المحافظة، فوجئ بثلاثة أشخاص – لا يعرف بياناتهم – يستوقفونه ويطلبون منه مبلغًا ماليًا، وعندما رفض، استولى أحدهم على هاتفه المحمول ولاذوا بالهرب.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتهم على الهاتف المستولى عليه. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

