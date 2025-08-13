وهم الوظائف بالخارج.. سقوط نصّاب الغربية في قبضة الداخلية

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط عاطل بمحافظة الغربية قام بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، وإيهام المواطنين بقدرته على توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول يحتوي على أدلة تشير إلى نشاطه، بالإضافة إلى صور ضوئية لجوازات سفر وبطاقات رقم قومي.

وبمواجهته، اعترف بممارسته النصب بسبب حاجته للأموال للمشاركة في برامج مراهنات لتعويض خسائره المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.