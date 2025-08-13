إعلان

الداخلية: ضبط 62 ألف عبوة سجائر مهربة في الإسكندرية والبحيرة

12:22 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

المتهمين + المضبوطات

background

كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر جنائية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، لقيامهم بجلب كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر تمهيدًا للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 62.470 عبوة سجائر مهربة، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الوزارة جهودها لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتهريب، في إطار حماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

سجائر مهربة قطاع الأمن العام الإسكندرية
